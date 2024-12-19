В Прикамье строительство центра Wildberries завершат на год позже

ООО «РВБ» продлило срок реализации своего инвестпроекта по строительству логистического комплекса «Вайлдберриз» в деревне Устиново. Такое решение было принято на вчерашнем совете по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Согласно плану проекта, завершить строительство комплекса планируется в 2028 году. Сам комплекс будет сдаваться очередями, начиная с 2026 года.

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Статус приоритетного инвестиционного проект логистического центра «Вайлдберриз» получил в 2023 году. Компания обязалась вложить в возведение объекта 8,5 млрд руб. Строительство планировалось завершить в 2027 году. Общая площадь объекта составит 170 тыс. кв. м, он будет включать административно-бытовую часть.

Минувшим летом столичное ООО «РВБ» стало новым владельцем участка под будущим центром. Ранее объект принадлежал ООО «Вайлдберриз». По данным краевых властей, в связи со сменой юридического лица – инициатора проекта – компания снова обратилась к региональным властям за предоставлением статуса.

ООО «РВБ» является совместным предприятием ООО «Вайлдберриз» (принадлежит 65% уставного капитала) и ООО «Стинн» (35% уставного капитала, его бенефициарами являются владельцы ГК «Russ» братья Леван и Роберт Мирзояны). Напомним, Wildberries в июне объявил об объединении с ГК «Russ». Стороны создали совместное предприятие «РВБ». Сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук выступил против сделки.