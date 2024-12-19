«Шансов много — возможностей мало»

Помочь Украине, что бы ни случилось — в Брюсселе открывается саммит Европейского союза. Главный вопрос: как поддержать Киев на фоне возвращения в Белый дом Дональда Трампа? США вполне могут изменить позицию. В повестке дня новые варианты использования замороженных российских активов. Кроме того, участники встречи обсудят Сирию и проект создания европейских миротворческих сил. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Евросоюз вынужден менять подходы к мировым проблемам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Саммит ЕС — последний в этом году и по-своему судьбоносный. Во-первых, к работе приступило новое, вернее сказать, обновленное руководство Евросоюза. В частности, теперь в роли хозяина саммита дебютирует новоиспеченный председатель Евросовета Антониу Кошта.

Во-вторых, и это по сути главное — Трамп возвращается. Вряд ли, конечно, новый старый глава Белого дома совсем разойдется с европейскими союзниками. Однако перемены в ту или иную сторону неизбежны. Зато теперь у сообщества есть шанс громко заявить о себе, силу показать, не прятаться за большой спиной Америки. Или же, наоборот, расписаться в неспособности адаптироваться к новым реалиям.

К слову, скорее всего, и в Германии — во второй по значимости стране западного мира — также к власти придут новые политические игроки. Так что новый, 2025 год обещает быть весьма насыщенным. А пока нужно решить, как дальше помогать Украине, в случае если Америка свое участие в этом проекте ограничит, скажем так.

Поэтому вновь на повестке дня вопрос о замороженных российских активах. Как их по-новому использовать? Конкретных решений пока нет, но предложения имеются. Второй аспект — европейские миротворцы на Украине. Идею, как известно, активно продвигает Эмманюэль Макрон, и он включил этот пункт в повестку дня. Но тем не менее пока все это не более чем красивые слова. В первую очередь потому, что для начала нужно договориться о мире. С этим ясности нет.

И, наконец, принципиально новая тема обсуждения — Сирия. У Европы появилась реальная возможность вернуться на Ближний Восток. И еще важно преодолеть разногласия и оппозицию внутри самого ЕС в лице все тех же Виктора Орбана и Роберта Фицо. В целом ситуацию можно описать следующим образом: шансов много — возможностей мало. Собственно, почему нынешний саммит обещает быть судьбоносным? Потому что следующее аналогичное мероприятие пройдет уже в новых реалиях.

В этой связи нужно в очередной раз повторить, что на одних лозунгах и прожектах далеко не уедешь. При этом историческая роль Дональда Трампа в том, что он подталкивает к активным действиям. В противном случае придется играть по его правилам. Что во многом унизительно, наверное.

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Дмитрий Дризе