20 декабря в Вахитовском районе Казани с 9:00 до 22:00 будет приостановлена подача воды из-за аварийных работ на улице Подлужной. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Вахитовском районе Казани на день отключат воду в более 50 домах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Вахитовском районе Казани на день отключат воду в более 50 домах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение затронет жилые дома на Кремлевской набережной, а также на улицах Подлужной, Поперечно-Подлужной и Толстого. Более 50 домов останутся без водоснабжения. Полный список адресов:

Кремлевская набережная, 33, 33/2

Подлужная: дома 21, 37, 42, 42 корп. 1, 44, 46, 47, 49, 49 корп. 1, 49 корп. 2, 49 корп. 3, 50, 51, 52, 54Б, 56, 57, 60, 62, 63, 63а, 64, 65, 67, 67 корп. 1, 67а, 72, 74, 78, 80

Поперечно-Подлужная: дома № 4, 8, 8/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 58

Толстого, ж/д: дом 16а

На время работ МУП «Водоканал» организует подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей.

Анар Зейналов