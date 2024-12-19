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В двух районах Астраханской области сменились главы

В Астраханской области сменились главы двух районов: Черноярского и Красноярского. В Черноярском муниципальном округе на пост главы избран Михаил Мешков, ранее занимавший должность первого заместителя главы. Он принес присягу после открытого голосования.

В Красноярском районе также состоялось избрание нового главы. Сергей Светлов был единогласно утвержден депутатами и принес присягу после объявления результатов голосования. В церемонии приняли участие вице-губернатор Павел Паутов и зампредседателя правительства Виктория Гурьянова.

Сергей Светлов родился в селе Красный Яр, окончил Московский открытый социальный университет по специальности «Юриспруденция». Он начал свою карьеру в межрайонной инспекции по налогам и сборам № 1 в 2002 году. С 2013 года работает в администрации района, пройдя путь от специалиста до заместителя главы по функционированию систем жизнеобеспечения.

Никита Маркелов

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