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«Норские резиденции» хотят строить на Тормозном шоссе новый микрорайон

На Тормозном шоссе в Ярославле может появиться новый микрорайон на 4310 жителей. Это следует из постановления мэрии о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе пересечения шоссе и 5-го Лугового переулка.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участок расположен неподалеку от места строительства нового моста через Волгу. Планируется построить комплекс 5-6 этажных жилых домов. Общая площадь квартир составляет 107 тыс. кв.м. Запланирован и детский сад на 250 мест.

Заказчиком проекта выступает ООО «Норские резиденции», которое построило одноименный жилой комплекс на окраине Дзержинского района.

Антон Голицын

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