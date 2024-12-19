«Норские резиденции» хотят строить на Тормозном шоссе новый микрорайон

На Тормозном шоссе в Ярославле может появиться новый микрорайон на 4310 жителей. Это следует из постановления мэрии о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе пересечения шоссе и 5-го Лугового переулка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участок расположен неподалеку от места строительства нового моста через Волгу. Планируется построить комплекс 5-6 этажных жилых домов. Общая площадь квартир составляет 107 тыс. кв.м. Запланирован и детский сад на 250 мест.

Заказчиком проекта выступает ООО «Норские резиденции», которое построило одноименный жилой комплекс на окраине Дзержинского района.

Антон Голицын