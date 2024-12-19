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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев замкнул пятерку в годовом рейтинге мэров

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев занял пятое место в Национальном рейтинге мэров по итогам 2024 года, составленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Под «мэрами» составители списка подразумевают руководителей городских администраций, избранных глав городов и градоначальников, в должности которых указано «мэр». Рейтинг составлен по итогами анкетирования экспертов — политологов, экономистов, медиаменеджеров. Объектами исследования стали 88 городов.

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

По мнению респондентов, на рост аппаратного веса Ратмира Мавлиева повлияла способность найти общий язык с командой главы Башкирии, что позволило сити-менеджеру стать частью этой команды. На место господина Мавлиева в рейтинге повлияли подготовка и проведение юбилея Уфы, открытие Восточного выезда, Республиканского центра детской гематологии и онкологии и Дворца борьбы, а также организация форума «Россия — спортивная держава».

«Особого внимания экспертного сообщества власти города удостоились, решив приступить к реконструкции трамвайной сети»,— говорится в докладе.

Составители рейтинга считают, что рост упоминаемости и цитируемости господина Мавлиева в СМИ свидетельствует о его увеличивающемся влиянии в региональной вертикали власти.

Кроме Ратмира Мавлиева, в пятерку лидеров рейтинга вошли Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань), Хас-Магомед Кадыров (Грозный) и Максим Афанасьев (Тюмень).

Идэль Гумеров

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