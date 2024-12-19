В Саратове запретили выходить на лед

В Саратовской области введен запрет на выход граждан на лед до установления безопасной толщины льда. Мера вступит в силу с 18 декабря 2024 года и продлится до 4 января 2025 года, а также с 15 марта по 15 апреля 2025 года из-за таяния льда.

Постановление подписал губернатор Роман Бусаргин. Запрет коснется всех водоемов в регионе, кроме Волги, где право регулировать выход на лед сохраняется за областным правительством.

Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин сообщил, что с прошлого года муниципалитеты самостоятельно вводят запреты на малых водоемах. Эта мера помогла сократить число смертей от утопления на воде в зимнем сезоне 2023-2024 годов на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Никита Маркелов