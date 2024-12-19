Оперная певица Аида Гарифуллина выступила с концертом в Москве

В Московской консерватории им. П. И. Чайковского 18 декабря состоялся концерт оперной певицы заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной (сопрано). Концерт прошел в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, дирижером был Александр Соловьев. В качестве специальных гостей выступили солист Михайловского театра Семен Антаков (баритон) и солист Пермской оперы Карлен Манукян (тенор).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аида Гарифуллина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Аида Гарифуллина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерт открыла музыка Джузеппе Верди, также во время выступления были исполнены отрывки из опер «Кармен» Жоржа Бизе, «Богема» Джакомо Пуччини и «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Выступление закончилось «Застольной песней» из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.

После концерта Аида Гарифуллина провела автограф-сессию в стенах Московской консерватории. Это мероприятие завершило серию декабрьских выступлений певицы: 14 декабря состоялся ее сольный концерт в Алматы, 16-го — в Санкт-Петербурге.

Впервые с сольной программой в Москве Аида Гарифуллина выступила в феврале 2017 года в Большом зале Московской консерватории. В феврале 2025 года оперная певица исполнит партию Татьяны в опере «Евгений Онегин» в миланском театре «Ла Скала», в марте выступит в зале Cadogan Hall в Лондоне, в мае исполнит роль Джульетты в Венской опере.