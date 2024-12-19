В школах Таганрога отменили уроки из-за аварии на водопроводе

Утром, 19 декабря, на участке водопровода по ул. Прохладная произошла авария. В связи с этим в школах № 32, 16 и 9 учащиеся проведут учебный день в режиме самоподготовки. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В школе №27 пройдут только первые два урока. Также в детском саду №48 будет работать дежурная группа. Остальные образовательные учреждения работают в штатном режиме.

Бригада водоканала приступила к восстановительным работам. Водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в район ул. Свободы, ул. Водопроводной, ул. Инструментальной, Кислородной площади и прилегающие переулки. Работы продлятся ориентировочно до 16:00.

Ева Китаева