В храмах Сочи усилят безопасность на время рождественских служб

В Сочи в период рождественских богослужений будет усилена охрана общественного порядка. Праздничные литургии пройдут в 37 храмах, из них 29 организуют ночные службы, сообщает пресс-служба мэрии.

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Для удобства прихожан в Соборе Архангела Михаила установят мультимедийный экран с трансляцией литургии. Обеспечивать порядок будут около 1 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, дружинников, казаков и православных волонтеров.

Работа общественного транспорта в ночь на 7 января будет продлена до 3:00. Решение приняли, чтобы обеспечить доступность праздничных мероприятий.

Нурий Бзасежев