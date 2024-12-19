В храмах Сочи усилят безопасность на время рождественских служб
В Сочи в период рождественских богослужений будет усилена охрана общественного порядка. Праздничные литургии пройдут в 37 храмах, из них 29 организуют ночные службы, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Для удобства прихожан в Соборе Архангела Михаила установят мультимедийный экран с трансляцией литургии. Обеспечивать порядок будут около 1 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, дружинников, казаков и православных волонтеров.
Работа общественного транспорта в ночь на 7 января будет продлена до 3:00. Решение приняли, чтобы обеспечить доступность праздничных мероприятий.