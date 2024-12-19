РБК: в Минэке предложат оплачивать переработки от 120 часов по двойному тарифу

Минэкономики подготовило проект закона, направленный на повышение гибкости рынка труда с учетом дефицита кадров. Об этом написал РБК, ознакомившись с соответствующим документом. Среди предложений — увеличение со 120 до 240 часов в год лимита разрешенной сверхурочной работы, двойная оплата часов переработок сверх 120 часов и расширение списка причин для увольнения по инициативе работодателя.

Разработанные поправки в Трудовой кодекс предлагают установить лимит сверхурочной работы: 4 часа в день и 240 часов в год. В настоящее время максимум закреплен на уровне 120 часов в год. Сверхурочная работа выше этого лимита также рекомендовано оплачивать вдвойне за каждый час.

Авторы документа также предложили устранить запрет на отзыв работников из непрерывного отпуска на вредных производствах, что, по мнению инициаторов, позволит компаниям повысить гибкость управления трудовыми ресурсами. Изменения могут коснуться фирм с регламентированным учетом рабочего времени, в первую очередь, производственных предприятий.

Кроме того, Минэкономики предлагает увеличить с 35 до 70 человек число работников, с которыми можно заключать срочные трудовые договоры. Это, отмечают в ведомстве, актуально для компаний, которым необходима сезонная рабочая сила.