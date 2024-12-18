Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии экс-участницу шоу «Пацанки»

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к шести годам колонии общего режима бывшую участницу шоу «Пацанки» Диану Спряталась (ранее Янголенко,— прим. ред.) по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Отмечается, что фигурантка раскаялась и признала свою виду. У звезды «Пацанок», ранее инсценировавшей свою смерть, также конфисковали айфон.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд вынес приговор по делу о двадцати закопанных килограммах кокаина.

Дарья Астанина