В Славянском районе Кубани открыли новое фруктохранилище

В Славянском районе Краснодарского края начал работу комплекс для хранения и переработки плодов с мощностью 10,5 тыс. тонн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Роман Синяговский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Инвестиции в проект составили 1 млрд руб. Система сортировки на складе позволяет обрабатывать до 12 тонн фруктов в час. Как отметил Роман Синяговский, это повышает производственные мощности и улучшает упаковку продукции.

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, садоводческая отрасль региона является основой южного агропромышленного комплекса. Славянский район лидирует в производстве плодовых культур, которые составляют почти 70% общего урожая Южного федерального округа.

Нурий Бзасежев