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Армавир утвердит обновленный генплан в январе 2025 года

В январе 2025 года планируется принятие обновленного генерального плана Армавира. Об этом сообщил мэр города Андрей Харченко в ходе прямого эфира ЦУР Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изменения в едином градостроительном документе утвердят на сессии городской думы в начале следующего года. Господин Харченко уточнил, что власти пока не планируют присоединять станицу Советскую к Армавиру, несмотря на соответствующие намерения у соседних территорий. Решением данного вопроса займется краевая администрация.

Публичные слушания по проекту изменений в генплан города проходят до 20 декабря 2024 года. Проект документа включает информацию о видах и назначении планируемых объектов местного значения, среди которых: объекты инфраструктуры, образования и культуры. Также указаны параметры функциональных зон и объектов федерального, регионального и местного значения.

Генеральный план Армавира был принят в сентябре 2022 года. Единый документ охватывает период развития до 2040 года.

Нурий Бзасежев

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