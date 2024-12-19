Судьба пролетария

19 декабря 1954 года был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Виктора Абакумова, руководителя контрразведки «Смерш» во время Великой Отечественной войны и главы Министерства госбезопасности после нее. Он был арестован при Сталине, а казнен при Хрущеве. Врагов к тому времени у Абакумова было достаточно, а влиятельные друзья помочь уже не могли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1951 год. Личное дело Виктора Абакумова

Фото: Wikimedia 1951 год. Личное дело Виктора Абакумова

Фото: Wikimedia

Футбол, фокстрот, шашлыки и женщины

Даже по меркам СССР сын истопника и швеи Виктор Абакумов имел самое что ни на есть пролетарское происхождение. Из руководителей спецслужб только Николай Ежов был образован хуже Абакумова, который в 13 лет в голодном 1921 году бросил учебу в городском училище и пошел служить санитаром во 2-ю Московскую бригаду ЧОН (частей особого назначения). В анкетах он писал, что родился в 1908 году, а его родители — прачка и уборщик-истопник в больнице. Абакумов был типичным для своего времени «героем», цепким выходцем из низов, ставшим частью жесткой системы. Несентиментальный, ловкий и с хорошо развитым «пролетарским» чутьем. Впрочем, способности к анализу и оценке последствий у шедшего напролом Абакумова оказались ниже среднего. С этим связана и его удивительная способность приобретать врагов.

Писатель Эдуард Хруцкий описывал молодого Абакумова так: «Он очень хорошо одевался: у него была стильная серая кепка, модный американский плащ и красивый костюм». Абакумов был крепким мужчиной, который не чувствовал необходимости в охране, что тогда и особенно потом придавало ему уверенности. В годы НЭПа Виктор неизменно оказывался поближе к материальным ценностям: был упаковщиком на складе, стрелком охраны, снова упаковщиком, но уже на другом складе — богатейшего и активно конкурировавшего с частными торговцами Центросоюза. Как водится в России, часть товаров усушивалась, утрясалась и как бы сама собой прилипала к рукам складского народа. Виктор Абакумов жил в свое удовольствие: увлекался танцами, девушками и хорошей едой.

В комсомол будущий министр вступил достаточно поздно для своей ранней трудовой биографии — в 19 лет. Он сразу проявил политическую активность и быстро прошел несколько карьерных ступенек. К 1931 году Абакумов стал заведующим военным отделом и членом бюро Замоскворецкого райкома комсомола, а еще через год попал в органы госбезопасности. Тогда ЦК ВКП (б) объявил очередной партийный набор «лучших и наиболее проверенных молодых коммунистов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1932 год. Уполномоченный экономического отдела полномочного представителя ОГПУ по Московской области Виктор Абакумов Фото: Wikimedia 1930-е годы. Обергруппенфюрер СС Генрих Гиммлер Фото: Wikimedia / Макс Элерт Автомобиль Mercedes-Benz 540К Фото: Flickr Следующая фотография 1 / 3 1932 год. Уполномоченный экономического отдела полномочного представителя ОГПУ по Московской области Виктор Абакумов Фото: Wikimedia 1930-е годы. Обергруппенфюрер СС Генрих Гиммлер Фото: Wikimedia / Макс Элерт Автомобиль Mercedes-Benz 540К Фото: Flickr

Его определили на должность уполномоченного в экономический отдел постоянного представительства ОГПУ по Московской области. Долго не повышали. А потом вообще сослали в ГУЛАГ, что точно не было повышением. Считается, что «погорел» он тогда на дамах. Якобы Абакумов вербовал женщин в сексуальных целях, а конспиративные квартиры использовал для интимных встреч. Из-за странноватой для малообразованного парня из пролетарских низов любви к танцам Абакумова называли «фокстротчиком». Но в целом у будущего министра ориентиры были какие нужно — ну почти.

Его кумирами были Сталин и Гиммлер. Впрочем, в довоенные годы не возбранялось изучать методы работы рейхсфюрера СС, который позже войдет в историю как монстр с лицом пастора.

Внимательные подчиненные Абакумова спустя много лет неожиданно заметят, что он до мелочей копирует поведение Генриха Гиммлера. Даже на доклады в Кремль Абакумов ездил в машине Гиммлера: после капитуляции Германии подчиненные преподнесли Абакумову в подарок Mercedes-Benz 540К, который принадлежал его былому кумиру.

По протекции Берии

Ключевую роль в карьере Виктора Абакумова сыграла протекция наркома Лаврентия Берии, который заметил способности Абакумова и решил поддержать его. В 1938 году, когда Берия возглавил НКВД, Абакумов был назначен на пост руководителя управления ведомства в Ростовской области. Это назначение стало важным шагом в его карьере, однако, как показала история, ставка на него обернулась для Берии негативными последствиями. После ареста и смещения Берии Сталин критиковал его за неправильный выбор кадров, подчеркивая, что «кандидатура Абакумова изначально не вызывала доверия».

Оказавшись в чекистской среде, он довольно быстро стал помощником начальника отделения. Волны внутренних репрессий в те годы шли одна за другой, и это расчищало дорогу бесхитростному Абакумову. Он действительно не интриговал, не писал доносы. Путь наверх открыл ему куда более простой прием, примененный многократно. Так, на одном из торжественных собраний в клубе НКВД Абакумов поднял страшный шум. Его возмущение было вызвано тем, что портрет его грузинского патрона, дорогого Лаврентия Павловича, висит слишком далеко от центра сцены. Произошло это по счастливому совпадению именно в тот момент, когда в зал входил Берия. Конечно, он заметил переполох и спросил о его причине, а ответ оценил по достоинству. С течением времени Абакумов стал одним из ключевых фигур в НКВД. Прямолинейность и отсутствие излишней щепетильности сослужили Абакумову хорошую службу.

В феврале 1941 года преданный и исполнительный Абакумов совершил большой скачок по карьерной лестнице, став заместителем наркома внутренних дел СССР. Он сумел отличиться, участвуя в руководстве операцией по очистке Прибалтики от антисоветских элементов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1944 год. Начальник Главного управления контрразведки «Смерш» Виктор Абакумов (справа) на Западном фронте

Фото: military.wikireading.ru 1944 год. Начальник Главного управления контрразведки «Смерш» Виктор Абакумов (справа) на Западном фронте

Фото: military.wikireading.ru

Вскоре после начала войны, в июле 1941 года, Абакумова назначили начальником управления особых отделов НКВД СССР, которое с 1943 года станет известно как «Смерш». После разделения в 1941 году Народного комиссариата внутренних дел на НКВД под руководством Берии и НКГБ во главе с Меркуловым, Абакумов получил должность заместителя народного комиссара внутренних дел СССР. Теперь он отвечал за политическую благонадежность войск и борьбу с немецким шпионажем в Красной армии, набираясь опыта разведки и контрразведки. Деловая хватка сильно отличала Виктора Абакумова от остальных аппаратчиков. Он обладал харизмой и умением общаться с людьми, находя общий язык с различными слоями общества, мог быть обаятельным. Среди своих подчиненных Абакумов создал и поддерживал мнение о том, что он всегда придет им на помощь в трудную минуту. Многие могли привести такие примеры из своего опыта. Однако за это начальник Абакумов требовал от людей полного подчинения и личной преданности.

Не признавший вины

После окончания войны Виктор Абакумов встал во главе Министерства госбезопасности СССР, в состав которого в качестве 3-го Управления вошел «Смерш». Как писал в своей книге «Тайная жизнь генерала Судоплатова» его сын Андрей Судоплатов, серия кадровых перестановок 1946 года, в ходе которых Абакумов и был назначен министром госбезопасности, «Сталин в очередной раз вводил новых людей в руководство, чтобы подчеркнуть свое превосходство над соперничающими группировками в Кремле». По словам генерала Петра Ивашутина, причиной выдвижения Абакумова стало то, что во время войны результаты работы «Смерш» оказались нагляднее и выше, чем у НКГБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командующие фронтами Великой Отечественной войны: маршалы Иван Конев, Александр Василевский, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Кирилл Мерецков (первый ряд слева направо); Федор Толбухин, Родион Малиновский, Леонид Говоров, Андрей Еременко, Иван Баграмян

Фото: Виктор Темин / РИА Новости Командующие фронтами Великой Отечественной войны: маршалы Иван Конев, Александр Василевский, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Кирилл Мерецков (первый ряд слева направо); Федор Толбухин, Родион Малиновский, Леонид Говоров, Андрей Еременко, Иван Баграмян

Фото: Виктор Темин / РИА Новости

В качестве министра госбезопасности Абакумов провел знаменитое «Ленинградское дело», подготовил убийство лидера Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса. А еще по обвинениям, казавшимся сперва пустяковыми (вывоз в личных целях ценностей, мебели, картин и драгоценностей из Германии) Абакумов стал фабриковать дела против генералов, близких к маршалу Жукову. Из них выбивали и показания об антисталинских высказываниях Жукова. О том, как «ломали» генералов, шепнули однажды актрисе Татьяне Окуневской, которая в свое время провела в лагерях несколько лет, обвиненная в антисоветской пропаганде. Впоследствии актриса описывала, как ее якобы держали в холодильнике, где невозможно было сесть из-за опасности примерзнуть к стене, а следователь Соколов тихо убеждал ее не играть в Зою Космодемьянскую. По иронии судьбы, придумавшего такую камеру пыток Абакумова посадили для ускорения дачи показаний именно в нее.

Обвинение против Абакумова было выдвинуто после того, как он выполнил личную просьбу Берии, из-за чего утратил доверие Сталина. По просьбе Берии Абакумов вытащил одного из врачей, попавших под арест. Не обошлось и без провокации: одного из сотрудников ведомства, алкоголика Рюмина, вынудили написать донос на своего начальника. После этого его обвинили в фальсификациях дел, присвоении трофеев из Германии и прочих злодеяниях. Это, по сути, стало местью Жукова. Впрочем, по одной из версий, существует и «еврейский» след. В отличие от многих других, на допросах чекист Абакумов держался стойко, вины за собой не признавал. Его истязали, круглосуточно держали в наручниках, отбили половые органы. При этом обвинения менялись в зависимости от политической ситуации в стране. Слишком «мягкий» при Сталине после прихода к власти Хрущева Абакумов был обвинен в излишней жестокости.

Бывшему министру госбезопасности предъявили целый букет обвинений, правомерность которых ставится под сомнение некоторыми историками.



«Он боролся за жизнь, категорически отрицая "заговор врачей". Благодаря его твердости и мужеству в марте и апреле 1953 года стало возможным быстро освободить всех арестованных, замешанных в так называемом заговоре, поскольку именно Абакумову вменялось в вину, что он был их руководителем»,— рассказывал в своей книге «Спецоперации» Павел Судоплатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1950 год. Генерал-полковник Виктор Абакумов

Фото: Wikipedia 1950 год. Генерал-полковник Виктор Абакумов

Фото: Wikipedia

19 декабря 1954 года Виктор Абакумов был расстрелян под Ленинградом. Подробностей последних часов жизни и казни экс-министра не сохранилось. В 2013 году на могиле его жены и сына был установлен надгробный памятник деятелю советских спецслужб, там же, вероятно, находятся и его останки.

Анна Кашурина