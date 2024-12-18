В борьбе за метеонезависимость

Верховный суд (ВС) РФ вернул на пересмотр спор прокуратуры с АО «Аэропорт "Анапа"» (входит в ГК «Аэродинамика»). Надзорное ведомство пытается обязать воздушную гавань заключить договор на метеорологическое обеспечение с конкретной организацией, входящей в структуру Росгидромета. Аэропорт противится этому, отмечая, что он получает информацию о погоде из других источников. Высшая судебная инстанция, в свою очередь, обратила внимание на то, что есть другие уполномоченные органы, которые должны заниматься подобным контролем, и прокуратуре не следует подменять их деятельность своей. Юристы-транспортники отмечают, что ранее Конституционный суд (КС) указывал, что правовой режим специализированной информации не должен использоваться для коммерциализации государственной деятельности в области гидрометеорологии.

Прокуратура пытается обязать анапский аэропорт заключить договор на метеорологическое обеспечение с организацией, входящей в структуру Росгидромета

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ-Кубань”, Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций в отношении АО «Аэропорт "Анапа"» (входит в ГК «Аэродинамика»). Они были вынесены по иску новороссийского транспортного прокурора, который потребовал обязать воздушную гавань заключить договор на обеспечение специализированной гидрометеорологической информацией с ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Администрация аэропорта в ответ на требования надзорного ведомства заявила, что получает эту информацию из альтернативных источников, но из каких именно — не сообщила.

Разбирая жалобу воздушной гавани, ВС указал на ряд допущенных при рассмотрении дела нарушений. Первое, на что обратила внимание коллегия Верховного суда,— прокурор не уточнил, чье конкретно и какое право нарушено, в чем заключается это нарушение, и не привел ссылку на закон, который определял бы способ защиты этих интересов. ВС отметил, что суды не определили, какой конкретно орган должен представлять интересы РФ по таким делам, и дело фактически рассмотрено в отсутствие истца и без выяснения его позиции.

Также коллегия обратила внимание, что истец не обосновал, почему требует заключения договора с конкретной организацией, ограничивая его свободу выбора контрагентов. Из отмененных судебных актов не ясно, каким критериям должна отвечать организация, предоставляющая метеоданные, и каким законом они определены. А главное, на настоящий момент не установлено, обладает ли аэродром необходимой гидрометеорологической информацией или нет. Иными словами, страдает ли безопасность от того, что аэропорт получает информацию о погоде из альтернативных источников. Кроме того, суд обязал аэропорт заключить договор с «Авиаметтелекомом Росгидромета», который даже не являлся ответчиком по делу.

Отдельно ВС отметил, что нижестоящие суды, принимая решения, полностью доверились данным прокуратуры, не став самостоятельно устанавливать их достоверность, чем нарушили принцип непосредственности судебного разбирательства.

“Ъ-Кубань” спросил в АО «Аэропорт "Анапа"», откуда там берут метеоданные и являются ли они настолько же достоверными и надежными, как данные, которые предоставляет Росгидромет. Но в пресс-службе компании отказались предоставлять эту информацию.

Юрист-транспортник Екатерина Бурнос согласилась с выводами ВС, отметив, что при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не должны подменять иные государственные органы. В данном случае федеральный государственный контроль (надзор) в области гражданской авиации осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, которая не была привлечена к разбору этого вопроса, разъясняет она. Также не допускаются необоснованное вмешательство в экономическую деятельность предприятий и организаций и вовлечение органов прокуратуры в хозяйственные споры между коммерческими структурами. И конечно, ВС верно обратил внимание на обязанность суда непосредственно исследовать доказательства по делу, а не полагаться во всем на сведения прокуратуры, отмечает эксперт.

«Кроме того, аналогичное дело об обязательности заключения подобного рода договоров еще в 2021 году разбирал Конституционный суд (КС). Тогда он признал неконституционными отдельные нормы, в той мере, в какой они не позволяют определить критерии, исходя из которых на компанию может быть возложена обязанность заключить с метеорологами договор на получение прогнозов метеоусловий. КС тогда указал, что такая информация готовится в рамках и для целей осуществления публичных функций, а правовой режим специализированной информации, которая предоставляется на основании возмездного договора, не должен использоваться для коммерциализации государственной деятельности в области гидрометеорологии»,— добавляет юрист.

Михаил Волкодав