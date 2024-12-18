Инвестиции в экономику Краснодара выросли на 22%

За девять месяцев 2024 года предприятия Краснодара инвестировали в основной капитал 155,9 млрд руб., что на 22,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом на брифинге заявил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства краевой столицы Василий Литвин, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общий объем инвестиций за последние пять лет увеличился в 1,6 раза. Краснодар продолжает оставаться лидером по привлечению инвестиций в Кубани, занимая треть всего инвестиционного портфеля региона. Господин Литвин подчеркнул, что две трети средств составляют собственные ресурсы предпринимателей города.

Сегодня в Краснодаре реализуется 43 инвестиционных соглашения на сумму более 261 млрд руб. Завершение этих проектов создаст порядка 16 тыс. новых рабочих мест.

В структуре привлеченных финансов преобладают средства из бюджетов разных уровней, которые направляются на строительство дорог и социальных объектов. В 2024 году из бюджета выделено 33,5 млрд руб., а кредитные средства составляют 2,2 млрд руб.

В 2024 году также заключено 12 протоколов о намерениях с инвестициями на общую сумму 16 млрд руб. Шесть из них подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Основное направление инвестиций — промышленность, строительство и развитие промышленных парков.

Одним из примеров является развитие промпарка «Краснодар», где в июле завершился проект по строительству тепличного комплекса по производству и переработке зеленых культур. Объем инвестиций составил 1,4 млрд руб., что уже позволило создать 198 рабочих мест.

Кроме того, в Краснодаре реализуют два инвестиционных проекта в сфере потребительских и культурно-досуговых услуг. Среди них — строительство термального комплекса на Западном обходе, который сможет принимать до 3,5 тыс. посетителей в день. Также подписано соглашение о создании крытого аквапарка на территории бывшего завода «Чайка» с объемом инвестиций порядка 14 млрд руб. и созданием 250 рабочих мест.

В числе других проектов — строительство нового терминала в аэропорту, заводов в сфере тяжелого станкостроения и консервного производства. Особое внимание уделяется развитию муниципально-частного партнерства. В реализации находится несколько инициатив, включая концессионное соглашение о строительстве 35,6 км трамвайных путей и закупке 100 единиц подвижного состава. Общий объем инвестиций в проект — 28,4 млрд руб.

Фил Златов