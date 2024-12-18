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Михаил Евраев получил удостоверение «машинист бронепоезда»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев попробовал себя в роли машиниста поезда. Об этом господин Евраев сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сегодня в Данилове состоялось открытие нового Дома отдыха локомотивных бригад для сотрудников СЖД. В нем принял участие губернатор Ярославской области.

«Интересный опыт получил во время рабочей поездки в Данилов — примерил на себя новую профессию и даже получил удостоверение "Машинист ярославского бронепоезда" от начальника Северной железной дороги Рашида Сайбаталова»,— написал господин Евраев.

Алла Чижова

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