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В Ярославской области начали работать образовательные комплексы

В Ярославской области свою работу начали четыре образовательных комплекса (ОК), в которые объединили школы и детские сады. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Ярославле заработал ОК «Вектор», в который вошли школы №39, 81, 72, детсады №16, 128, 209, 211. Сейчас это самый большой комплекс в регионе, в нем учатся 3,3 тыс. детей. Напомним, что всего в областной столице будет три ОК, еще два начнут работать в январе 2025 года.

В Рыбинске открылись ОК «Флагман» (№10, 3, 21, 43 и детсады №5, 26, 38, 69, 71, 74) и «Импульс» (школы №27, 28, 29, гимназия №18, детсады №30, 49, 99, 106). В Переславский ОК №1 входят восемь школ и девять детских садов.

Напомним, что объединением школ были обеспокоены как депутаты, так и родители учеников. Последние даже подавали иск в суд, чтобы отменить решение. Однако впоследствии иск был отозван, так как мэрия Ярославля перераспределила составы комплексов. Министр образования ЯО Ирина Лобода сообщала, что цель объединения заключается в сокращении административного состава и в перераспределении денег, которые пойдут на зарплату младшему персоналу.

Алла Чижова

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