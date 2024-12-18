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Коммерсантъ FM
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«Не могут слова с делами расходиться»

Дмитрий Дризе — о попытках Дональда Трампа форсировать перемирие на Украине

Владимир Зеленский прокомментировал призыв Дональда Трампа начать переговоры с Россией. По словам украинского президента, будущий глава американской администрации не располагает всей информацией о происходящем, поскольку лишен доступа к официальным данным спецслужб. Тем временем мировые информационные агентства сообщают, что спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог отправляется в Европу и может посетить Москву. Правда, в Кремле заявили, что ничего об этом не слышали. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что избранный президент США сильно рискует.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский, судя по всему, вступил в открытую дискуссию с Дональдом Трампом. Ранее будущий хозяин Белого дома, выступая на пресс-конференции, дал понять, что у украинского лидера нет особого выбора, кроме как договариваться с Россией, и делать эту нужно как можно скорее. Владимир Александрович на это ответил, что избранный президент США еще много чего не знает и досконально не погрузился в тему, хотя бы потому, что не получил доступ к официальной информации спецслужб. Так что политики не могут в данный момент говорить на одном языке.

Союзники пытаются усилить переговорные позиции Украины, отправляя ей оружие

Условия Киева известны — жесткие гарантии безопасности и суверенитета государства. Но таковых сегодня никто толком предоставить не может. Есть на эту тему только одни лишь разговоры, например, о европейском войсковом контингенте, который рассматривается как некая альтернатива членству Украины в НАТО. Пока такой конкретики нет, заморозка конфликта — далеко не лучший вариант, потому что сегодня соглашение достигнуто, а завтра все начнется по новой. Зеленский также нелестно высказался в адрес Виктора Орбана, который всячески благоволит Трампу и предлагает, в частности, прекратить огонь на время рождественских праздников. Вот такие вот сомнительные посредники Киеву не нужны. Венгерский премьер-министр, в свою очередь, ответил, что предложение в силе, а на провокации он реагировать не намерен.

Тем временем информированное агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник Трампа по Украине, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в начале января посетит многие европейские столицы, скорее всего, побывает в Киеве. Затем, вполне возможно, заедет и в Москву, если пригласят, конечно. И это вполне логично.

Однако здесь важно другое: Келлог отправляется в Старый Свет как раз для того, чтобы получить всю необходимую информацию непосредственно от участников событий, чтобы в оперативном порядке составить план действий.

И тогда прямо на следующий день после инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов можно уже говорить о мире не голословно, а опираясь на факты. Но все это в теории. У власти в Америке пока находится администрация Джо Байдена, боевые действия продолжаются, пакеты антироссийских санкций исправно утверждаются. Оружие поступает, пусть и не в тех объемах, которые запрашивает Киев. Да и у Трампа, как известно, много противников, заинтересованных в его крахе. Серьезные ставки он сделал. Если не получится сразу примирить стороны конфликта, причем не в ущерб ценностям западного мира, это будет означать провал прямо на старте. Здесь никакой пиар не поможет. Не могут слова с делами расходиться, даже в технологичном XXI веке. Рискует господин Дональд Джон Трамп.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

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