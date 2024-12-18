«Уральские локомотивы» отсудили у Siemens более 291 млн рублей

Компания «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины», Верхняя Пышма, Свердловская область) отсудила у ООО «Сименс Мобильность» (подконтрольно Siemens) 291,9 млн руб., следует из решения Арбитражного суда Свердловской области. Средства взыскали по неустойки за односторонний отказ от поставок и гарантийного обслуживания оборудования для грузовых электровозов 2ЭС10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как указано в резолютивной части решения суда, обязательства у компании Siemens возникли по договору, заключенному с предприятием еще 17 июня 2010 года. 16 декабря суд удовлетворил первоначальные исковые требования «Сименс Мобильность» к уральскому предприятию на сумму 20,2 млн руб., а также встречные требования «Уральских локомотивов» на 312 млн руб. и произвел процессуальный зачет.

«Взыскать с ООО "Сименс Мобильность" в пользу ООО "Уральские Локомотивы" неустойку в сумме 291 958 429 руб. 77 коп., с продолжением начисления неустойки начиная с 19 марта 2024 исходя из размера 0,02% в день по день фактического исполнения обязательства по поставке, но не более 15% от цены комплекта и 20% от цены договора в совокупности»,– говорится в решении суда. Также суд постановил исполнить договор и осуществить поставку комплектов оборудования для электровозов 2ЭС10 №204 – 222 и выполнить все обязательства, предусмотренные договором.

«Уральские локомотивы» были созданы на производственной базе Уральского завода железнодорожного машиностроения в 2010 году. Это совместное предприятие компании Siemens и «Синара — Транспортные машины» (СТМ). В 2022 году Siemens заявлял о прекращении бизнеса в России.

Напомним, между компаниями шло три судебных разбирательства. Суммарно компания «Сименс мобильность» пыталась взыскать с уральской компании более 2 млрд руб.

Мария Игнатова