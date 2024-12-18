Правительство РФ не стало софинансировать строительство дороги к порту Азова

Правительство РФ не выделит средства на строительство объездной дороги между трассой Азов — Александровка — Староминская и морским портом Азова до 2027 года. Об этом во время прямой трансляции рассказал начальник управления строительства и реконструкции автомобильных дорог минтранса Ростовской области Петр Поздняков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, проектно-сметную документацию объекта разработали еще в 2022 году. Реализация проекта потребует 8 млрд руб., которые областной бюджет не сможет обеспечить самостоятельно. В Минстрое и Минтрансе России на просьбу донских чиновников софинансировать строительство ответили, что смогут помочь не раньше 2027 года.

Однако в Правительстве России оговорились, что выделить средства могут и раньше, в случае если будет увеличен объем Федерального дорожного фонда.

Дмитрий Ковалевский