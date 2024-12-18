В Ростове велосипедистка перевернулась через буксировочный трос

Водитель велосипеда в донской столице въехала в буксировочный трос между легковушками. ДТП произошло днем, 17 декабря, около дома №115/51 по пер. Доломановский. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации ведомства, водитель Hyundai Solaris тянул на буксире такую же машину. Около нерегулируемого пешеходного перехода за трос зацепилась 36-летняя женщина на велосипеде, которая, вероятно, не увидела приспособление.

В результате водитель велосипеда получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Казуков