Прокуратура Чувашии требует компенсацию для 84-летней жертвы разбоя

Прокуратура Красноармейского района Чувашии подала иск о взыскании 300 тыс. руб. в пользу 84-летней пенсионерки, пострадавшей от разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 апреля, когда двое нападавших, один из которых несовершеннолетний, незаконно проникли в дом пожилой женщины. Они избили пенсионерку и, угрожая убийством, похитили 200 тыс. руб.

Суд признал взрослого участника нападения виновным в разбое и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Теперь прокуратура Красноармейского района подала иск о взыскании с осужденного 300 тыс. руб. в пользу пострадавшей. Эта сумма включает материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении суда.

Анар Зейналов