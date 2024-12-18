Поножовщина на фоне мести

Суд в Ростове отправил в следственный изолятор до 17 февраля 26-летнего Владислава Кузнецова. Он обвиняется в убийстве 21-летней девушки в поселке Верхнетемерницкий и ранении девятиклассника в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Сразу же после нападения, которое произошло вечером 16 декабря, нападавшего задержали, он дал признательные показания. На избрании меры пресечения Кузнецов заявил, что совершил нападение из мести. По мнению психолога, даже если экспертиза признает наличие у обвиняемого психического расстройства, не факт, что это может освободить его от наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца 26-летнему Владиславу Кузнецову. Его обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемый в минувший понедельник, 16 декабря, нанес не менее 20 ножевых ударов 21-летней девушке в подъезде одного из домов по улице Венеры в поселке Верхнетемерницкий Аксайского района, а также напал с ножом на девятиклассника в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Мальчик получил несколько ранений но выжил. Об этом рассказали в СУ СК по Ростовской области.

Как сообщили в ведомстве, первой жертвой мужчины стал девятиклассник Дмитрий М., за которым Кузнецов зашел в подъезд одного из домов на улице Орбитальной. Но опубликованной в социальных сетях записи с камер видеонаблюдения видно, что подросток, получив несколько ударов ножом от нападавшего, погнался за ним, догнал возле дверей подъезда, где, в результате схватки, был ранен еще несколько раз. Школьника доставили в больницу, а Кузнецов с места преступления скрылся.

Его следующей жертвой стала 21-летняя Ульяна О. Кузнецов напал на нее подъезде дома на улице Венеры, 11/6. На опубликованном в социальных сетях видео видно, что девушка долго оказывала сопротивление нападавшему, который наносил ей удары ножом по различным частям тела. «Потерпевшая с множественными ножевыми ранениями госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась»,— сообщили в СУ СКР по области.

Из публикаций ростовских Telegram-каналов известно, что погибшая переехала после школы в Ростов из Якутии три года назад. Она проживала со своей тетей и планировала поступать в медицинский университет.

Владислава Кузнецова задержали в тот же день. По словам источников «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, мужчина был в неадекватном состоянии, вероятно, под воздействием наркотиков, и оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Позже стало известно, что он проходил лечение в психиатрической больнице. «У Кузнецова есть психическое расстройство и он неоднократно проходил лечение. Это подтвердили и его соседи. При этом они раньше не замечали с его стороны агрессии в отношении других людей»,— рассказал источник.

Еще один источник «Ъ-Кубань» сообщил, что, вероятнее всего, первым делом в ходе следствия будет проведена психиатрическая экспертиза и не исключено, что, в случае установления судом вины обвиняемого, Кузнецова отправят не в колонию, а в психиатрическую клинику.

На предполагаемой страничке Владислава Кузнецова в социальных сетях есть пост, где он заявляет, что за ним следят. «Тайное мировое правительство, иллюминаты и сионисты охотятся за моими личными данными. Я ухожу в подполье»,— написано в сообщении.

На следующий день после трагического инцидента, 17 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко выразил в своем Telegram-канале соболезнования семье погибшей девушки, а также отметил, что ученик девятого класса школы № 118 проявил смелость и дал отпор нападавшему. «Дмитрию оказана медицинская помощь в городской больнице № 20. Поручил своему заместителю по социальным вопросам Елене Кожуховой навестить семью и оказать всю необходимую помощь в лечении и реабилитации Дмитрия»,— написал господин Логвиненко.

В ходе судебного процесса по выбору меры пресечения Кузнецов пояснил журналистам Don Mash, что напал на девушку и подростка из мести. На видео, которое опубликовал Telegram-канал, обвиняемый говорит, что вместе с другом якобы «снял» девушку, но та стала общаться неким девятиклассником, поэтому он решил им отомстить. Кузнецов добавил на видео, что не употреблял наркотики.

Как сообщил сам Владислав Кузнецов во время допроса при задержании (видео опубликовано СК СКР по области), ранее он был судим по ч. 2 ст. 158 (Кража). По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, в 2017 году обвиняемый вместе с подельником вскрыли машину и похитили из нее аккумулятор, но дело в итоге было закрыто за примирением сторон.

Психиатр и главврач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская рассказала «Ъ-Ростов», что не всегда психическое заболевание является причиной для того, чтобы избежать наказания. «Если психическое расстройство не повлияло на способность осознавать и руководить своими действиями, то он будет признан вменяемым и будет отбывать наказание по решению суда. Если же расстройство не давало возможности осознавать и руководить действиями, то его признают невменяемым. И тогда правонарушение будет признано общественно-опасным деянием, а не преступлением и осужденного направят на принудительное лечение»,— говорит эксперт.

Есть, по словам госпожи Бахановской, и третий вариант, когда человек может страдать психическим расстройством, но он может не в полной мере осознавать или может осознавать, но не в полной мере руководить своими действиями. Тогда, говорит психиатр, осужденный будет признан ограничено вменяемым, и он будет отбывать наказание, проходя амбулаторное принудительное лечение и наблюдение психиатра.

Роман Никитин