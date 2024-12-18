Что нас ждет

В течение года мы разбирали ключевые тренды 2024 года и разбивали их по сезонам. К концу года пришло время подумать о том, что же нас ждет впереди. Мы собрали пять трендов мужской моды, которые точно будут актуальны в 2025 году.

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Пастельные тона

Одним из самых популярных трендов на показах сезона весна-лето 2025 были пастельные оттенки. Пару сезонов назад дизайнеры призывали не бояться экспериментировать с цветами и оттенками — чем ярче, тем лучше. В грядущем году цвета никуда не уходят, они лишь становятся чуть сдержаннее. Полноценный образ в едином цвете или создание акцента в монохромном ансамбле — как работать с цветом, каждый уже решает для себя.

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Клетка

Клетчатый узор ассоциируется в основном с холодными сезонами — поздняя осень и зима. Да и в целом клетка — один из вечных трендов, который никогда не уходит с подиумов и улиц окончательно. В 2025 году она снова становится популярной в мужском гардероба. Главное — правильно ее сочетать, например, избегать микса полоски и клетки (удачно эту комбинацию могут составить очень немногие, лучше не брать на себя излишних рисков).

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Цветочный принт

Тренд, который делает «круг почета» каждые несколько сезонов. Например, стал повальным, когда Алессандро Микеле заново изобрел Gucci и сделал цветочный принт едва ли не обязательным паттерном сезона-2015. К концу 2010-х он немного забылся, а сейчас снова возвращается в списки трендов. Сочетать его стоит либо с базовыми предметами гардероба вроде однотонных джинсов, либо (если хочется больше яркости) с пастельными оттенками, о которых мы уже говорили выше.

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Поло

Рубашка поло остается одним из самых популярных предметов мужского гардероба, особенно в теплый сезон. Однако необязательно ограничивать себя летом, чтобы их носить — например, Fendi представила на подиуме поло из шерсти, которое можно смело надевать с брюками и, скажем, тонкой водолазкой — для тех, кто не стесняется пробовать новое.

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Расслабленная классика

Широкие брюки, оверсайз-пиджаки, длинные рубашки — все это не признаки плохого костюма, а расслабленный тейлоринг. Оверсайз давно и сильно захватил умы дизайнеров и модников, поэтому деконструированный костюм продолжает завоевывать свои позиции на подиуме. Если дресс-код позволяет экспериментировать, почему бы не выбрать брюки посвободнее? Главное, не миксовать такие вещи с классическими пиджаками, брюками и рубашками — тогда это и правда будет выглядеть как плохой костюм.

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Илья Петрук