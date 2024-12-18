Что нас ждет
Какие мужские тренды будут актуальны в 2025 году
В течение года мы разбирали ключевые тренды 2024 года и разбивали их по сезонам. К концу года пришло время подумать о том, что же нас ждет впереди. Мы собрали пять трендов мужской моды, которые точно будут актуальны в 2025 году.
Пастельные тона
Одним из самых популярных трендов на показах сезона весна-лето 2025 были пастельные оттенки. Пару сезонов назад дизайнеры призывали не бояться экспериментировать с цветами и оттенками — чем ярче, тем лучше. В грядущем году цвета никуда не уходят, они лишь становятся чуть сдержаннее. Полноценный образ в едином цвете или создание акцента в монохромном ансамбле — как работать с цветом, каждый уже решает для себя.
Клетка
Клетчатый узор ассоциируется в основном с холодными сезонами — поздняя осень и зима. Да и в целом клетка — один из вечных трендов, который никогда не уходит с подиумов и улиц окончательно. В 2025 году она снова становится популярной в мужском гардероба. Главное — правильно ее сочетать, например, избегать микса полоски и клетки (удачно эту комбинацию могут составить очень немногие, лучше не брать на себя излишних рисков).
Цветочный принт
Тренд, который делает «круг почета» каждые несколько сезонов. Например, стал повальным, когда Алессандро Микеле заново изобрел Gucci и сделал цветочный принт едва ли не обязательным паттерном сезона-2015. К концу 2010-х он немного забылся, а сейчас снова возвращается в списки трендов. Сочетать его стоит либо с базовыми предметами гардероба вроде однотонных джинсов, либо (если хочется больше яркости) с пастельными оттенками, о которых мы уже говорили выше.
Поло
Рубашка поло остается одним из самых популярных предметов мужского гардероба, особенно в теплый сезон. Однако необязательно ограничивать себя летом, чтобы их носить — например, Fendi представила на подиуме поло из шерсти, которое можно смело надевать с брюками и, скажем, тонкой водолазкой — для тех, кто не стесняется пробовать новое.
Расслабленная классика
Широкие брюки, оверсайз-пиджаки, длинные рубашки — все это не признаки плохого костюма, а расслабленный тейлоринг. Оверсайз давно и сильно захватил умы дизайнеров и модников, поэтому деконструированный костюм продолжает завоевывать свои позиции на подиуме. Если дресс-код позволяет экспериментировать, почему бы не выбрать брюки посвободнее? Главное, не миксовать такие вещи с классическими пиджаками, брюками и рубашками — тогда это и правда будет выглядеть как плохой костюм.