Выгоде потребовалось опровержение

Альфа-банк обязали опубликовать опровержение рекламы своего вклада. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что Арбитражный суд Москвы поддержал ее требование. Речь о рекламе, которая в 2023 году была размещена на баннерах в нескольких регионах, а также транслировалась по радио. В ней утверждалось, что у Альфа-банка «лучшая в стране ставка» по вкладу — 15%. Но, по данным антимонопольного ведомства, другие банки на тот момент размещали предложения «с равными или более высокими ставками». В сентябре ФАС подала в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В прошлом году давать контррекламу за свой счет пришлось Райффайзенбанку: у ФАС возникли претензии к мелкому шрифту и слишком быстрому показу дисклеймеров. Похоже, антимонопольное ведомство всерьез взялось за игроков финансового рынка, говорит партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али: «ФАС сама по себе не может обязать распространять контррекламу, для этого она должна обратиться с иском в суд. Антимонопольная служба такое уже делала, но достаточно редко. Я не припомню, чтобы в течение года два крупнейших банка стали, скажем так, жертвами требований ФАС. Мы здесь видим некий тренд. Изначально было дело Райффайзенбанка, который обязали распространять контррекламу, и он сделал это, кстати, достаточно креативным образом: в виде улетающих титров в стиле "Звездных войн". Аналогичная претензия возникла и к Альфа-банку.

ФАС часто выдает предписания и штрафует банки за нарушения рекламного законодательства, но, в отличие от малого и среднего бизнеса, штрафы, которые предусмотрены законом "О рекламе" (100 тыс. руб. или 500 тыс. руб.), для банка не являются большой финансовой нагрузкой и стимулом для соблюдения законодательства.

ФАС рассуждает так: "ну, тогда вы за свой счет распространяйте контррекламу, потому что, с одной стороны, это гораздо большие расходы, а с другой, это еще и определенный репутационный момент". Но это не значит, что у банка все прямо безнадежно. Есть ряд процессуальных моментов, на которые может обращать внимание банк, чтобы требовать отказа в требованиях. Но определенный градус риска, конечно, повышается».

“Ъ FM” направил запрос в Альфа-банк и ожидает ответа. С начала года ФАС возбудила в отношении кредитной организации 21 дело, общая сумма штрафов составила 9 млн руб. Размер наказания явно не побуждает игроков рынка тщательнее соблюдать закон «О рекламе», отмечает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко: «Если финансовая организация или любой другой рекламодатель регулярно без стеснения нарушает закон "О рекламе", рано или поздно это становится известно и потребителям, и у них складывается впечатление, что этот поставщик услуг является недобросовестным, связываться с ним не хочется.

Поэтому я не думаю, что намеренное нарушение закона "О рекламе" — хорошая тактика. Банки и любые другие организации тоже это понимают. Поэтому, скорее всего, это своего рода эксперименты банков: взяли какой-то продукт и решили его представить на рынке таким образом, но не получилось. В следующий раз представят другим образом. При этом эксперимент сам по себе стоит для банка недорого».

В случае с Райффайзенбанком поводом для иска ФАС стала жалоба одного из телезрителей. Он возмутился, что в интеграции обещали кешбэк «на все: и на это, и на это, и на это, и на то». При этом, как поясняли в антимонопольном ведомстве, появлялся дисклеймер о том, что кешбэк не начисляется за любые денежные переводы.

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Елизавета Скобцова