На Кубани построят заводы по выпуску готовой еды и сырокопченых колбас

Власти Туапсинского района подписали два двусторонних соглашения о намерениях с фирмой «Торес». Как сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале, в результате в районе появится один новый завод, еще один завод реконструируют. Объемы инвестиций не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергей Бойко Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергей Бойко

Вместе с реконструкцией уже имеющегося мясоперерабатывающего производства планируют построить новое. Реализация инвестпроекта позволит увеличить мощность предприятия вдвое. Завод будет выпускать до 700 тонн сырокопченых колбас в сутки.

Второй проект касается выпуска готовой еды. В ассортименте будет от салатов до первых блюд. Сейчас проектируют фабрику-кухню. Предприятие, как говорит господин Бойко, сможет обеспечить готовой едой и магазины розничной торговли, и здравницы. У них уже есть спрос на такую продукцию.

«Фирма "Торес" для Туапсинского района тоже является визитной карточкой. Ведь бренд узнаваем уже не только в пределах нашего края, но и других регионов России. И мы, конечно, будем помогать этому производству развиваться. Для нас это и поступления в бюджет, и рабочие места»,— отметил Сергей Бойко.

Татьяна Ручкина