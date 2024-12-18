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Ростовским мигрантам-нелегалам и их работодателю запретили въезд в Россию

В Ленинском районе Ростова и Аксае сотрудники полиции выявили 12 нарушителей миграционного законодательства. Всем им запретили въезд на территорию России на пять лет — следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Правоохранители организовали рейд по стройкам совместно с оперативниками УФСБ при силовой поддержке Росгвардии. В отношении 10 мигрантов составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в стране и работу без патента. Кроме того, к ответственности привлекли их работодателя, который трудоустроил рабочих без соответствующих документов, — он тоже оказался иностранцем. В отношении еще одного приезжего проводится процессуальная проверка по факту организации незаконной миграции, он предоставлял места для проживания рабочим-нелегалам.

Суд принял решение выдворить нарушителей из страны.

Дмитрий Ковалевский

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