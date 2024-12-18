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Коммерсантъ FM
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Артист балета Сергей Полунин покинет Россию

Артист балета Сергей Полунин поблагодарил Россию и заявил о планах покинуть страну. По его словам, Россия стала для него домом на многие годы. Господин Полунин — уроженец Херсона, выпускник Киевского хореографического училища, бывший премьер лондонского Королевского балета и экс-директор Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Сергей Полунин

Сергей Полунин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Полунин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время — и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил»,— написал господин Полунин в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Артист утверждает, что пока не знает, куда отправится. Для него важно, «чтобы душа была спокойна и на своем месте, семья была счастлива и было интересно».

Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 1998-м поступил в Киевское хореографическое училище, в 2003 году при поддержке Фонда Рудольфа Нуреева переехал в Лондон и поступил в Школу Королевского балета. В 17 лет был принят в труппу лондонского Королевского балета и спустя два года стал самым молодым премьером за всю ее историю.

В 2012 году перешел в московский Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, был приглашенным артистом в Новосибирском театре оперы и балета. В 2013 и 2015 годах танцевал на сцене Большого театра в качестве приглашенного солиста. В 2018 году основал продакшен-компанию Polunin Ink. С 2020 года по декабрь 2024-го возглавлял Севастопольский государственный театр оперы и балета. Лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры за 2022 год.

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