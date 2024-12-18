За последние 3 месяца в адрес Татарстанского УФАС жалоб на подорожание поездок в такси не поступало. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В УФАС Татарстана за последние месяцы жалобы на подорожание такси не поступало

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В УФАС Татарстана за последние месяцы жалобы на подорожание такси не поступало

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вопрос ценообразования агрегаторов такси находится в сфере внимания ведомства. <...> Принимая во внимание, что стоимость поездки не подлежит государственному регулированию, антимонопольная служба может вмешаться в ситуацию только в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства»,— уточняется в ответе УФАС.

Служба может вмешаться при наличии фактов злоупотребления доминирующим положением или заключения антиконкурентных соглашений. В случае их выявления ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Цена за поездку в такси рассчитывается алгоритмами сервисов автоматически на основе максимального тарифа для соответствующего класса автомобиля и параметров поездки. В период высокого спроса, когда водители могут работать в неблагоприятных условиях, цена может увеличиваться.

Влас Северин