Алексей Текслер поручил закончить работы по федеральной программе до сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил закончить все работы по благоустройству территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» до 1 сентября 2025 года. Об этом он заявил 18 декабря на совещании с главами муниципалитетов и членами регионального правительства.

«Понимаю, что вы перестраховываетесь, контракты заключаете до декабря, чтобы вопросов не было. Остаются у нас во всей истории форс-мажоры запланированные и переносы на декабрь. Вот так каждый год происходит. В основном все работы нужно завершить к 1 сентября. Есть замечательный пример в Магнитогорске, там каждый год ко Дню металлурга, который проходит в середине июля, большую часть проектов благоустройства (сдают)»,— прокомментировал Алексей Текслер.

На совещании губернатор также затронул тему готовности коммунальной инфраструктуры, обеспечения безопасности и ответственности глав муниципалитетов за содержание контейнерных площадок в новогодние праздники.

«Поручаю в ближайшие дни организовать инспекцию всех контейнерных площадок. Во-первых, их привести в порядок, осмотреть подъезды. С автовладельцами заранее нужно провести разъяснительную работу, чтобы подъезд к контейнерным площадкам всегда был свободен»,— отметил глава региона.