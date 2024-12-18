В Курганской области при пожаре погибли 60 кроликов

В поселке Зырянка Юргамышского округа при пожаре погибли 60 кроликов и восемь цыплят. Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

Хозяин оставил включенными две лампы: одна была в сундуке для обогрева цыплят, вторая освещала двор. Огонь вспыхнул в сундуке и вскоре перекинулся на нежилой дом, где содержались кролики. Пожар на 54 кв. м потушили шесть специалистов и три единицы техники. Свиньи, которые содержались в отдельной постройке, не пострадали.

Виталина Ярховска