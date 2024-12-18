В Казани запустят платформу «Моя Казань» для адресного информирования жителей

В первом квартале 2025 года в Казани планируют внедрить платформу «Моя Казань», которая будет предоставлять жителям адресную информацию о новостях, мероприятиях и коммунальных услугах. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Радик Шафигуллин на XXXV сессии Казанской городской Думы, передает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первом квартале 2025 года в Казани планируют внедрить платформу «Моя Казань»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В первом квартале 2025 года в Казани планируют внедрить платформу «Моя Казань»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Платформа «Моя Казань» станет частью масштабной программы цифровизации, реализуемой в столице Татарстана. На данный момент в исполкоме Казани ведется работа над 68 проектами в этой сфере.

«Цифровая трансформация — не наша прихоть, а стратегическая необходимость»,— подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя важность внедрения новых технологий.

«Мы полностью меняем парадигму — не человек ищет информацию, а она приходит к нему. Мы создаем личные кабинеты жителей, где человек один раз идентифицирует себя, свое место жительства и интересы и получает необходимую информацию, которую ему не придется искать»,— отметил Радик Шафигуллин.

Помимо «Моей Казани», в городе уже работает сервис «Гибридная почта», позволивший сэкономить более 5 млн руб., и разрабатывается единая система обработки обращений граждан. Также тестируется единый городской колл-центр, который за два месяца обработал 60% всех звонков, снизив нагрузку на сотрудников на 60%.

В начале следующего года в исполкоме планируют внедрить новую версию системы электронного документооборота, что позволит ускорить обработку документов, количество которых выросло с 800 до 1000 на одного сотрудника в месяц.

Анар Зейналов