В Башкирии создан центр пробации

В Башкирии открыли республиканский центр пробации. Расположенный в бывшем здании Уфимского художественно-гуманитарного колледжа на Кольцевой улице, он будет заниматься вопросами ресоциализации бывших осужденных, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Освободившиеся из мест лишения свободы смогут бесплатно получать психологическую помощь, содействие при оформлении документов, пособий и выплат, профобучении и трудоустройстве, восстановлении и формировании социальных связей.

«В центре пробации ежегодно смогут получать помощь до 40 человек. Это в основном те люди, у которых полностью утрачены социальные связи, и им некуда возвращаться. Здесь они могут оставаться жить до 11 месяцев, за это время пройти курс обучения или повысить квалификацию, трудоустроиться, найти жилье»,— пояснил руководитель межведомственной комиссии по реализации положений федерального закона «О пробации в Российской Федерации», исполняющий обязанности вице-премьера республики, руководитель аппарата правительства региона Азамат Абдрахманов.

Центр пробации будет функционировать за счет республиканского бюджета.

Закон о пробации принят в России в 2023 году. В декабре этого года в республиканское законодательства внесены дополнения, касающиеся предоставления социальных услуг на бесплатной основе в стационарной форме лицам, в отношении которых применяется постпенитенциарная пробация.

Майя Иванова