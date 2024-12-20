По накатанной

От грандиозных ледовых городков до уединенных уголков — столичные катки на любой вкус в обзоре «Коммерсантъ Стиль».

Самый большой — на ВДНХ

Адрес: проспект Мира, дом 119

Масштабы удивляют даже видавших виды москвичей. Площадь в 20 тыс. кв. м превращается в целый зимний город, где ледовые дорожки проходят между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок», превращая привычный ландшафт ВДНХ в сказочный лабиринт.

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Каток разделен на тематические зоны, где каждый посетитель может найти занятие по душе. Для тех, кто любит скорость, предусмотрены быстрые дорожки вдоль главной аллеи, а для ценителей романтики — уголки с мягким светом гирлянд и тенью от заснеженных деревьев. Для новичков здесь есть специально оборудованные зоны для безопасных первых шагов на коньках. И если после активного катания хочется сделать перерыв, фудкорты и горячие напитки под рукой — здесь их можно найти на каждом шагу.

Самый красивый — в парке Горького

Адрес: Крымский вал, дом 9

Каток в парке Горького всегда отличается интересными концепциями. В этом сезоне пространство оформлено в стиле работ советского художника Александра Дейнеки. Его работы можно увидеть не только в художественных инсталляциях на льду, но и в общим стиле оформления площадки. Ледовые дорожки окружены яркими арт-проекциями и световыми конструкциями, которые создают особое настроение и превращают катание в визуальное удовольствие.

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Здесь можно кататься среди световых тоннелей, под яркими арт-проекциями и в компании идеального плейлиста из любимых зимних хитов. Сочетание стиля, искусства и спорта превращает каток в место, куда хочется возвращаться снова и снова.

Самый камерный — в саду «Эрмитаж»

Адрес: улица Каретный Ряд, дом 3, строение 7

Если мегаполисные масштабы вас утомляют, отправляйтесь в сад «Эрмитаж». Это место идеально для тех, кто ценит уют и камерную атмосферу. Маленький каток скрыт среди заснеженных деревьев и старинных фонарей, что создает уютную атмосферу для спокойного катания. Здесь нет толп, а сама обстановка позволяет насладиться катанием без суеты и шума больших катков.

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Самый светский — в La Raquette

Адрес: улица Лужники, дом 24, строение 21

Еще летом это место в «Лужниках» стало Меккой для всех трендсеттеров и любителей эстетики tennis core. Зимой пространство превратилось в каток с apres-ski акцентом в духе европейских курортов.

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Здесь все продумано, чтобы отдых превратился в праздник. Между заездами можно согреться у костра, а затем отправиться в бистро с видом на каток, где предлагают авторские согревающие напитки и сезонные блюда. Для любителей гастрономии и светских событий La Raquette становится настоящим центром притяжения благодаря тематическим вечеринкам и изысканным бранчам.

Самый спортивный — в Одинцовском парке

Адрес: Одинцово, Молодежная улица, дом 15

Парк давно стал точкой притяжения для тех, кто ценит здоровый образ жизни. Помимо катка, здесь оборудованы лыжные трассы разного уровня сложности, беговые дорожки и прогулочные маршруты, где в любое время года кипит жизнь. В выходные дни каток наполняется семьями с детьми, любителями хоккея и молодежью, для которых катание на коньках — это не только спорт, но и способ провести время с удовольствием.

На территории работают пункты проката коньков, уютные зоны отдыха и теплые кафе, где можно передохнуть с горячим напитком. Вечернее освещение и музыка создают праздничное настроение, а чистый воздух и природа вокруг делают это место особенно привлекательным для зимних прогулок.

Самый центральный — у ГУМа

Адрес: Красная площадь, дом 3

Каток на Красной площади, раскинувшийся у стен ГУМа, уже давно стал одним из главных символов зимы в Москве. Здесь история соседствует с современностью: вид на Спасскую башню, сияющие огни ГУМа и музыка из советских фильмов создают атмосферу, в которой легко забыть о суете.

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Покататься здесь — значит оказаться на ледяном паркете среди архитектурных шедевров, окруженных праздничной иллюминацией. Для тех, кто не готов вставать на коньки, всегда открыты ярмарка с горячим чаем, традиционными угощениями и зимними сувенирами.

Дарья Ермонская