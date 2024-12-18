Снег и ледяной дождь ожидаются в Петербурге 19 декабря

В Петербурге 19 декабря ожидается сложный погодный набор: снег, местами ледяной дождь, гололедица, обстановка на дорогах будет непростой. Об этом горожан предупредили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в этот день будет находиться в пределах от 0 до -2 градусов. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что гребень антициклона принес в Петербург 18 декабря морозную погоду.

Дарья Астанина