Смольный пообещал подготовиться к новой волне температурных качелей

Власти Петербурга пообещали заблаговременно подготовиться к новым температурным качелям, сообщает пресс-служба Смольного 18 декабря. По сообщениям синоптиков, в ближайшие сутки потеплеет с -15 до слабой оттепели. Риск обледения тротуаров во дворах крайне высок.

В связи с грядущим потеплением вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин поручил ГАТИ назначить задания администрациям районов на очистку снега от пешеходных дорожек, подходов к парадным и к контейнерным площадкам. Аналогичное задание получил комитет по транспорту, который обязали почистить территории у станций метро и на перехватывающих парковках.

До 17 декабря районные администрации и комтранс загружали в систему фотоотчеты до проведенной работы и после. Специалисты ГАТИ выборочно их проверяли. В ночь на 18 декабря появились отчеты по 63 станциям метро, 33 парковкам и 1941 кварталу. Замечания оперативно передаются для устрания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что школьница пострадала после падения сосулки на улице Зины Портновой. Медики оказали 11-летней девочке помощь и отпустили домой.

Андрей Маркелов