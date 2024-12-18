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Коммерсантъ FM
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Новая линейка парфюмерного бренда Soul of Russia

Soul of Russia, собственная торговая марка сети «ЛЭТУАЛЬ», в конце года пополнилась пятью новыми ароматами, вдохновленными разными регионами России. Каждый из них — это своеобразная ольфакторное путешествие: можно открыть флакон, вдохнуть аромат и представить себе природу Мурманска, Эльбруса или Владивостока. Ароматы воплощают собой видение парфюмеров той или иной локации. Например, Murmansk — это прохладный и свежий аромат, который напоминает морской бриз. В его составе — древесные аккорды кедра и мускуса, хвоя, травы, лаванда и клубника. Vladivostok — это теплый, скорее восточный запах, который сочетает сливу, гардению, ваниль и мускус.

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