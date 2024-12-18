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Коммерсантъ FM
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«У чистого и влажного воздуха есть свой приятный запах»

Александр Леви — о климатическом комплексе Remez AirCreator+

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о преимуществах российской новинки на рынке средств для очистки и увлажнения воздуха.

Фото: Remez

Фото: Remez

С началом отопительного сезона домашние батареи просто испепеляют влагу в квартире. Если ничего не менять, влажность вряд ли останется хотя бы на уровне 30%. Здоровым же считается диапазон от 40% до 60%. Более сухой воздух разрушает слизистую человека и облегчает работу вирусам и другим болезнетворным организмам. Казалось бы, проветривание даст и приток кислорода, и забор влажности с улицы. Только за ночь так придется делать несколько раз. К тому же, ориентируясь лишь на свои ощущения, это невозможно сделать точно, да и вместе с воздухом с улицы в жилье попадут загрязняющие и опасные для здоровья частицы.

Обеспечить комфорт и поддержать иммунитет горожан поможет климатическая техника. Я уже рассказывал и про разные типы бризеров, и про увлажнители. Недавно мне удалось протестировать новинку российского вендора Remez — модель AirCreator+. Сам производитель описывает ее как первый комплекс-гибрид шесть в одном. Не столь важно, что в составе этого секстета, сколь действительно ли пользователь получает обеззараженный, чистый и увлажненный воздух? За результат отвечают фильтр с названием AO Block: это комбинация из HEPA13 и угольного. Вместе с технологией PLASM-AR они задерживают пыль, аллергены, канцерогены, неприятные запахи и исключают условия для роста бактерий, грибка и плесени.

Когда первый раз запускаешь AirCreator+ в сухой квартире, то обнаруживаешь, что у чистого и влажного воздуха есть свой приятный запах. Он похож на атмосферу рядом с озером в сосновом лесу. Еще приятнее проснутся утром без режущих ощущений в носоглотке. Для этого достаточно предварительно полностью заправить съемный бак для воды или залить ее прямо сверху. Кстати, вендор рекомендует использовать водопроводную воду, прибор подготовлен к ней. После запуска AirCreator+ интеллектуальная система HumiT-Smart оценит и автоматически отрегулирует степень смачивания аквафильтра AQ FILL, что позволит поддерживать стабильный или заданный уровень увлажнения воздуха.

Как я точно понял, что воздух чист? Ключевые показатели качества: влажность, уровень углекислого газа, концентрацию частиц PM2.5, температуру и даже содержание формальдегидов можно оценить с помощью выносной станции с дисплеем SensoStation, входящей в комплект. Здорово, что и ее саму, и AirCreator+ можно подключить в умный дом с «Алисой». Это заметно упрощает использование и отчасти стимулирует отлеживать качество домашнего воздуха. Стоимость комплекта 47,9 тыс. руб. Фильтры, конечно, придется менять в зависимости от нагрузки на них.

Александр Леви

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