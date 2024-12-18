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Коммерсантъ FM
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В Сочи готовят пункты временного размещения из-за угрозы оползней

Минувшей ночью в Сочи после сильных дождей произошло 13 крупных оползней, подвижки грунта продолжаются, в связи с чем возможна эвакуация жителей пострадавших территорий, сообщает мэрия города-курорта.

Глава Сочи Андрей Прошунин поручил готовить пункты временного размещения. «Если будем видеть, что существует малейшая угроза для жизни и здоровья людей там, где продолжается движение земляных масс, незамедлительно приступим к эвакуации»,— заявил мэр. Угроза расширения оползней возникла в горных селах Семеновка, Прогресс, Сергей-Поле, Красная Воля и Бестужево.

Селевые потоки сошли на железную дорогу на перегоне между Мамайкой и Дагомысом, на расчистке пути заняты около 100 сотрудников РЖД, движение идет по одному пути, движение по второму планируется полностью запустить до 17:00.

От подвижек грунта в Сочи пострадали восемь участков автодорог, повреждены несколько мостов, на трассе Мацеста—Абазинка объем оползня составил 10 тыс. кубометров, движение перекрыто. В трех населенных пунктах селевые массы повредили газопроводы, от газоснабжения отключены около 190 домов. В Дагомысе обесточен центральный тепловой пункт.

От сильного шторма в Сочи пострадали пляжные территории, на улицах упали более 160 деревьев. Городские службы ведут расчистку территории.

Анна Перова, Краснодар

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