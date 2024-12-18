Том Круз получил высшую гражданскую награду ВМС США

Главное управление военно-морских сил США наградило актера Тома Круза медалью «За выдающиеся заслуги перед обществом». Это высшая гражданская награда, которая была учреждена в 1951 году и которая вручается людям, не служащим в ВМС США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Том Круз

Фото: Kin Cheung / AP Том Круз

Фото: Kin Cheung / AP

Награждение 62-летнего актера, который сейчас работает в Великобритании, прошло на киностудии Longcross Film Studios под Лондоном. Вручил награду лично министр по делам ВМС США Карлос Дель Торо, который сделал остановку в Великобритании по пути для проверки состояния американского военного контингента в Бахрейне.

Министр заявил, что работа Тома Круза в киноиндустрии «способствовала распространению в обществе знаний о ВМС, росту уважения к их высокопрофессиональным военным и тем жертвам, которые они приносят, находясь на службе». Благодаря этому в конце 1980-х и в начале 1990-х, как раз после выхода в 1986 году ставшего культовым фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли, набор новобранцев в ряды ВМС стал рекордным. А выход в 2022 году продолжения «Топ Ган: Мэверик», по словам министра, «вызвал ностальгию у возрастной зрительской аудитории и возродил у молодых зрителей интерес к тем умениям и возможностям, которые дают ВМС».

Алена Миклашевская