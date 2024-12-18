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В Томской области утвердили главу департамента экономики

Начальником департамента экономики Томской области назначена Ольга Хрипунова. Ее кандидатуру утвердил глава региона Владимир Мазур. Госпожа Хрипунова приступила к своим обязанностям сегодня, сообщили в правительстве региона.

Ольга Хрипунова окончила Томский госуниверситет. Работу начала в инспекции министерства по налогам и сборам. После перешла в департамент экономики администрации региона.

С сентября прошлого года была и.о. начальника департамента экономики.

Александра Стрелкова

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