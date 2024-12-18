Ростехнадзор выявил нарушения на складе хлора МУП «ПОВВ» в Челябинске

Уральское управление Ростехнадзора выявило нарушения требований промышленной безопасности челябинским МУП «ПОВВ» при эксплуатации склада хлора, опасного производственного объекта второго класса. В отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Ростехнадзора установили несколько нарушений требований. Во-первых, у исполняющего обязанности генерального директора и ряда инженерно-технических работников нет необходимой аттестации. Во-вторых, на складе отсутствуют аварийные комплекты средств индивидуальной защиты и оказания первой помощи пострадавшим. Также помещения объекта не в полном объеме обеспечены различными видами связи на случай ЧП.

Виталина Ярховска