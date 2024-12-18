Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростехнадзор выявил нарушения на складе хлора МУП «ПОВВ» в Челябинске

Уральское управление Ростехнадзора выявило нарушения требований промышленной безопасности челябинским МУП «ПОВВ» при эксплуатации склада хлора, опасного производственного объекта второго класса. В отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Ростехнадзора установили несколько нарушений требований. Во-первых, у исполняющего обязанности генерального директора и ряда инженерно-технических работников нет необходимой аттестации. Во-вторых, на складе отсутствуют аварийные комплекты средств индивидуальной защиты и оказания первой помощи пострадавшим. Также помещения объекта не в полном объеме обеспечены различными видами связи на случай ЧП.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...