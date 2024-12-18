В Башкирии определили объекты, которые могут стать целями атак БПЛА

Региональный оперативный штаб определил перечень объектов, которые с большой вероятностью могут быть атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщает пресс-служба главы Башкирии. Их перечень в сообщении не приводится. Предприятия в соответствии с рекомендациями Минобороны и Минпрома России разработали дорожные карты по защите от атак БПЛА, указано в пресс-релизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в этом году в Башкирию дважды проникали БПЛА. 9 мая беспилотник атаковал «Газпром нефтехим Салават», незначительно повредив здание насосной станции. «Организованно сработала круговая система защиты противодроновыми инструментами и выставлены необходимые посты»,— заявлял тогда глава Башкирии Радий Хабиров. В октябре этого года атаке беспилотника подвергся завод «Башнефть-Уфанефтехим».

Майя Иванова