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В Башкирии определили объекты, которые могут стать целями атак БПЛА

Региональный оперативный штаб определил перечень объектов, которые с большой вероятностью могут быть атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщает пресс-служба главы Башкирии. Их перечень в сообщении не приводится. Предприятия в соответствии с рекомендациями Минобороны и Минпрома России разработали дорожные карты по защите от атак БПЛА, указано в пресс-релизе.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в этом году в Башкирию дважды проникали БПЛА. 9 мая беспилотник атаковал «Газпром нефтехим Салават», незначительно повредив здание насосной станции. «Организованно сработала круговая система защиты противодроновыми инструментами и выставлены необходимые посты»,— заявлял тогда глава Башкирии Радий Хабиров. В октябре этого года атаке беспилотника подвергся завод «Башнефть-Уфанефтехим».

Майя Иванова

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