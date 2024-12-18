Наталия Носова: «Клиенты доверяют нам не только активы, но и самое дорогое - свои семьи»

Наталия Носова, руководитель офиса по работе с вип-клиентами в Ростове-на-Дону, расскажет о том, что из себя сегодня представляет Private Banking, насколько на этом направлении важна команда и какими компетенциями должен обладать «частный банкир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Носова Наталия Сергеевна, директор офиса Private Banking, в ВТБ 20 лет, степень МВА экономического факультета МГУ

Фото: предоставлено ПАО Банк ВТБ Носова Наталия Сергеевна, директор офиса Private Banking, в ВТБ 20 лет, степень МВА экономического факультета МГУ

Фото: предоставлено ПАО Банк ВТБ

— Наталия Сергеевна, какова основная философия Private Banking ВТБ, и какие ключевые ценности важны для вашей команды в работе с состоятельными клиентами?

— Много лет назад я вывела формулу, которая актуальна и сегодня. Я бы даже сказала, что она становится актуальнее с каждым годом – мы любим наших клиентов больше, чем их деньги.

Ведь они доверяют нам не только активы, но и самое дорогое – свои семьи. И мы это очень ценим. Мы делаем то, что обещаем, делаем с первого раза. Большинство наших клиентов с нами многие годы, с момента открытия офиса. Дорожить каждым из них, проявлять инициативу, быть в ответе за результат, расти в профессиональном плане, работать в команде – вот ключевые ценности «прайвет банкира» в ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Банк ВТБ Фото: предоставлено ПАО Банк ВТБ

— Насколько важна команда в вашем сегменте и какими качествами и компетенциями должны обладать работники Private Banking?

— Да, как и в любой другой сфере, в нашем деле важны бизнес-показатели. Однако есть еще один критерий, который характеризует зрелость и успешность бизнеса. Это команда. Основной состав сотрудников офиса работает с момента его открытия, выстраивая доверительные и прочные отношения с клиентами, членами их семей разных поколений – средний стаж работы персонального менеджера Private Banking в нашем офисе 13 лет.

Банкир, работающий с вип-клиентами, должен быть экспертом во многих областях: обладать глубокими знаниями в инвестициях, быть в курсе происходящих изменений в мире, в экономике, в законодательстве. От нас требуется более широкий взгляд на банковские и инвестиционные продукты, чем в классическом розничном банкинге. Сотрудники премиальной сети должны понимать, как устроена «инвестиционная вселенная», оценивать, насколько те или иные продукты отвечают потребностям клиента, как сочетаются с другими инструментами.

В ВТБ Private Banking работают профессионалы в области инвестиций, имеющие квалификационные сертификаты для работы на финансовых рынках, а также степени МВА Московского Государственного Университета. Наши сотрудники постоянно проходят профильное обучение и повышают уровень знаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хачатрян Артем Гарикович, заместитель директора офиса по инвестициям, в ВТБ 4 года

Фото: предоставлено ПАО Банк ВТБ Хачатрян Артем Гарикович, заместитель директора офиса по инвестициям, в ВТБ 4 года

Фото: предоставлено ПАО Банк ВТБ

— Как вы определяете успех в частном банкинге, и какие метрики используете для оценки работы вашей команды?

— Могу с удовольствием заявить, что офис Private Banking в Ростове-на-Дону является крупнейшим в региональной сети ВТБ по размеру портфеля под управлением и количеству клиентов. Более 2000 клиентов доверили нам более 120 миллиардов рублей. Мы также являемся крупнейшим вип-офисом среди аналогичных отделений нашего региона. По моим оценкам, доля рынка по активам привилегированного сегмента, которую мы занимаем в Ростовской области, составляет более 50%.

— Каковы основные потребности ваших клиентов, и какие услуги вашей команды позволяют эффективно их удовлетворять?

— Чего хотят клиенты в постоянно и быстро меняющихся условиях? Чтобы их дела не останавливались, их задачи решались быстро, а все услуги можно было получить в одном месте, не тратя время на поиск, сравнение цен, проведение экспертиз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беликов Максим Александрович, начальник первого отдела привлечения и обслуживания клиентов, в ВТБ 13 лет, портфель под управлением 53 млрд.р., степень МВА экономического факультета МГУ.

Фото: предоставлено ПАО Банк ВТБ Беликов Максим Александрович, начальник первого отдела привлечения и обслуживания клиентов, в ВТБ 13 лет, портфель под управлением 53 млрд.р., степень МВА экономического факультета МГУ.

Фото: предоставлено ПАО Банк ВТБ

В ВТБ Private Banking мы представляем уникальные сервисы, сочетающие в себе все, что необходимо требовательному клиенту: эксклюзивные продукты, высококлассные профессиональные кадры и безусловную конфиденциальность.

Клиенты ценят свой комфорт и время – к их услугам отдельный офис с закрытой парковкой и эксклюзивные сервисы заботы – медицинский чекап, второе мнение, онкострахование, бонусная программа Фитмост. Они хотят лучшие условия – наш пакет «Прайм+» удовлетворяет их запросы на премиальный банковский и инвестиционный сервис.

Ежедневные текущие потребности всей семьи закрывает наша карточная программа с кешбэком до 25% «живыми» рублями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страхов Александр Сергеевич, начальник второго отдела привлечения и обслуживания клиентов, в ВТБ 14 лет, портфель под управлением 10,3 млрд.р., степень МВА экономического факультета МГУ

Фото: предоставлено ПАО Банк ВТБ Страхов Александр Сергеевич, начальник второго отдела привлечения и обслуживания клиентов, в ВТБ 14 лет, портфель под управлением 10,3 млрд.р., степень МВА экономического факультета МГУ

Фото: предоставлено ПАО Банк ВТБ

— Можете ли вы привести примеры, когда ваши решения помогли клиентам достигнуть значительных финансовых целей?

— За 13 лет работы вип-офиса у нас накопилось такое количество клиентских историй, которыми мы гордимся, что, пожалуй, хватит на целую книгу. Есть, например, кейсы, когда клиенты заработали по нашей рекомендации 60% на росте золота или избежали потери 70% на курсе валют. И это всегда индивидуальная история, так как каждое решение, каждая рекомендация даются исключительно в соответствии с риск-профилем клиента. Когда человек доверяет твоему опыту и желанию найти оптимальное решение даже в трудной ситуации – это всегда приносит ощутимые результаты.

Продолжение следует

ПАО Банк ВТБ