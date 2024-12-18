Прокуратура проверит данные о недельном отсутствии воды в микрорайоне Кургана

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил главе городского надзорного ведомства Виталию Долгушину провести проверку по информации в СМИ об отсутствии в домах микрорайона Утяк воды в течение недели, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В СМИ распространилась информация, что в домах на улице Лесной в Кургане уже неделю нет воды из-за ремонтных работ. Управляющие компании не разъясняют жителям ситуацию. АО «Водный союз» опубликовал предупреждение об отключении воды на улице Лесной для устранения аварии на сетях сегодня утром, 18 декабря. Курганскому прокурору поручено дать оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц и по результатам проверки принять меры реагирования.

Виталина Ярховска