Квадратный метр «вторички» в Ярославле за год подорожал на 8,2%

В Ярославле средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья за год выросла на 8,2% и составила 92 тыс. руб. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сравнению с ноябрем квадратный метр подорожал на 0,3%. При этом в среднем по России в городах-миллионниках в этом году цены выросли на 6,1%. По словам коммерческого директора «Яндекс.Недвижимости» Евгения Белокурова, средний рост оказался ниже инфляционной динамики.

«К концу осени мы зафиксировали удлинение сроков экспозиции “вторички” и увеличение средних дисконтов от продавцов. В совокупности эти факторы говорят о временном снижении интереса россиян к рынку вторичного жилья. Это связано с ростом уровня ключевой ставки, который начался в прошлом году. Также стагнация на вторичном рынке связана с переходом части продавцов и потенциальных покупателей в сегмент долгосрочной аренды»,— объясняет господин Белокуров.

О снижении интереса на рынке говорит и падение медианной цены на вторички. По данным сервиса, за последний год в Ярославле она снизилась на 1,2% и составила 4,4 млн руб. Самые дорогие квадратные меры по-прежнему в Москве (338 тыс./кв.м.), Санкт-Петербурге (206 тыс.), Казани (172 тыс.), самые дешевые — в Волгограде, Челябинске, Воронеже. В этих городах квадратный метр стоит менее 100 тыс. руб.

Алла Чижова