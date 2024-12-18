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Компания из Мелеуза вошла в алюминиевый кластер России

Мелеузовский производитель конструкций «Алрокс РБ» вошел в межрегиональный алюминиевый кластер, сообщает в соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. В 2023 году компания отгрузила продукцию на сумму более 64 млн руб. Алюминиевый кластер объединяет 15 предприятий из четырех регионов страны, отмечается в сообщении.

Предприятия Башкирии, наряду с компаниями Карелии, Оренбургской, Рязанской и Тульской областей, также вошли в кластер авиационных и беспилотных летательных систем. В его составе 13 участников, работающих над развитием гражданского авиастроения и инновационных производств.

По словам господина Назарова, Башкирия лидирует в кластерной промышленной политике России. В республике зарегистрировано 20 промышленных кластеров с более чем 200 участниками.

ООО «Алрокс РБ» зарегистрировано в марте 2023 года. Компания занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Принадлежит Олегу Вахобову и Алексею Салахову. Выручка в 2023 году составила 64,1 млн руб., чистая прибыль — 709 тыс. руб.

Майя Иванова

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