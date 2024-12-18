За минувшие сутки пять жителей Республики Марий Эл стали жертвами телефонных мошенников, потеряв в общей сложности более 900 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Марий Эл за сутки отдали мошенникам более 900 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жители Марий Эл за сутки отдали мошенникам более 900 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самый крупный ущерб понесла 55-летняя жительница Йошкар-Олы, которая перевела злоумышленникам 675 тыс. руб. Мошенники, представившись сотрудниками банка, убедили женщину оформить «зеркальный» кредит якобы для защиты от несанкционированных займов и перевести деньги на «безопасный» счет.

В другом случае 54-летний житель Йошкар-Олы лишился 63 тыс. руб. после установки вредоносного приложения. Злоумышленник, представившись специалистом сотовой компании, убедил мужчину скачать программу для продления договора связи, которая оказалась вредоносной.

Остальные пострадавшие столкнулись с похожими схемами обмана. Мошенники представлялись сотрудниками «Энергосбыта», правоохранительных органов и портала «Госуслуги», выманивая коды из SMS или убеждая установить вредоносные программы.

По факту мошенничества, жертвой которого стал 54-летний житель, возбуждено уголовное дело. По остальным случаям вопрос о возбуждении дел решается.

Анар Зейналов